На Вьетнам "напал" новый агрессивный коронавирус

Во Вьетнаме зафиксировали агрессивный тип коронавируса / pixabay.com

Коронавирус 2020 в последнее время озверел и начал заражать людей более активно. Ежедневно в мире фиксируют около 200 тысяч новых случаев заражения. По состоянию на 27 июля коронавирус подцепили 16,2 миллиона человек. Кроме того, ученые отмечают, что коронавирус начал мутировать. В частности, во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях зафиксирована вспышка коронавируса. При этом, на сайте правительства страны говорится, что она вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся там.

Об этом пишет The Guardian.

В Дананге и окрестностях зарегистрированы уже четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние 5 дней. Специалисты изучили новый тип вируса. Как оказалось, он является более агрессивным, чем ранее известные в этой стране типы.

В частности, он способен размножаться гораздо быстрее. Также он быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.

Так, двое из четырех пациентов, у которых заражение было обнаружено в конце прошлой недели, уже сейчас подключены к аппаратам ИВЛ.

Также сообщается, что власти Вьетнама планируют эвакуацию около 80 тысяч человек, в основном вьетнамских туристов, из города Дананга, где зафиксировали вспышку заболевания коронавирусом.

Читайте такжеУченые опровергли самый ранний симптом коронавирусаНапомним, ранее исследователи из Флориды заявили, что новый коронавирус мутировал и теперь может легче проникать в клетки человека и заражать его.

Об этом пишет CNN.

По словам ученых, нужны дополнительные исследования, чтобы показать, изменили ли мутации ход пандемии.

В то же время вирусолог и председатель Access Health International Уильям Хазелтин заявил, что полученные данные объясняют легкое распространение коронавируса по всей Америке.

"Где-то в середине января произошли изменения, которые позволили вирусу стать более заразным. Это не значит, что он более смертоносен. Это делает его примерно в 10 раз более заразным", - сказал Хазелтин.