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В ВОЗ шокировали новым возможным эпицентром уханьской хвори

18 апреля 2020, 21:04

По информации специалистов ВОЗ, новым эпицентром пандемии коронавируса может стать Африка.

коронавирус
В ВОЗ считают, что новым эпицентров коронавируса может стать Африка / pixabay.com

Эксперты ВОЗ, которые ранее шокировали заявлением о медицинских масках, считают, что новым эпицентром вспышки коронавируса в мире может стать Африка.

На данный момент на континенте зафиксировано уже 19 359 случаев инфицирования коронавирусом, из них 973 человека умерли и 4681 выздоровел.

Как говорится на сайте ВОЗ, хотя эти показатели ниже, чем в Европе и США, в Африке очаг инфицирования постоянно разрастается.

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Так, появление больных фиксируют далеко от африканских столиц. К тому же страны Африки не располагают достаточным количеством аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с пандемией. Так, одной из первых жертв COVID-19 в Африке стала журналистка из Зимбабве. Тогда местные власти заявили, что у них не было аппарата ИВЛ, чтобы лечить ее. На данный момент региональное бюро ВОЗ в Африке пытается сосредоточиться на профилактике заболевания, чтобы минимизировать количество инфицированных.

Как ранее писал Главред, по информации ЦОЗ, летальность от коронавирусной болезни COVID-19 у людей старше 50 лет в Украине составляет 5,1%.

"Летальность от COVID-19 среди лиц в возрасте от 50 лет в Украине составляет 5,1%, а в возрастной категории до 50 лет - 0,6%", - говорится в сообщении.

Также напомним, спецпредставитель гендиректора ВОЗ по вопросам коронавируса Дэвид Набарро озвучил свежий прогноз по поводу того, сколько продлится пандемия китайского коронавируса.

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