В ВОЗ назвали страну-идеал в борьбе с коронавирусом

ВОЗ назвала пример борьбы с коронавирусом / Reuters

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что максимально эффективно противостояла распространению коронавируса во время пандемии Новая Зеландия.

Некоторые страны в регионе реки Меконг, а также Новая Зеландия, Руанда и многие островные государства в Карибском море и Тихом океане смогли пресечь вирус на раннем этапе распространения", - цитирует его Интерфакс.

По словам Гебрейесуса, Новая Зеландия должна стать примером для других стран, в том числе усилия местного правительства. Он напомнил, что там уже более 100 дней не наблюдают новых случаев заражения Covid-19. Глава ВОЗ призвал государства действовать и подавлять вирус, а граждан — соблюдать защитные меры.

Читайте такжеВ ВОЗ спрогнозировали, когда появится коллективный иммунитет к коронавирусуОтметим, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн получила международную похвалу за ее решительный и ранний ответ, который помог заблокировать распространение вируса.

Как сообщал Главред, ранее ученые рассказали, кому грозит потеря вкуса и обоняния из-за COVID-19.

Кроме того, стало известно, что китайский коронавирус вредит не только физическому здоровью человека. Пандемия, объявленная из-за COVID-19, серьезно сказалась и на психике людей.

Как выяснили социологи Арканзасского университета, в первые месяцы распространения коронавируса повысились уровни депрессии, тревожности, суицидальных тенденций и психологических травм среди взрослых.