Рано радоваться: ВОЗ сделала тревожное заявление о пандемии

В ВОЗ заявили что о завершении пандемиии говорить рано / pixabay,com

Коронавирус в мире не убавляет своих оборотов и уже вовсю бушует в африканских странах. В связи с этим в ВОЗ сделали тревожное заявление.

Как заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, пандемия коронавируса COVID-19 в мире все еще далека от завершения.

Как пишет сайт ВОЗ, на брифинге в понедельник, 27 апреля он выразил обеспокоенность тем, что количество новых случаев заражения продолжает расти в странах Африки, Восточной Европы, Латинской Америки и некоторых азиатских странах.

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"Мы по-прежнему настоятельно призываем страны находить, изолировать, тестировать и обрабатывать все случаи и отслеживать каждый контакт, чтобы обеспечить продолжение снижающихся тенденций… Пандемия еще далека от завершения", – сказал Гебреисус.

По его словам, во многих странах статистические данные являются заниженными из-за низкого уровня тестирования населения.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус в два раза заразнее, чем считалось ранее. Согласно исследованию, проведенному учеными из Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая находится в американском штате Нью-Мексико, стало также известно, что коронавирус может распространяться в два раза быстрее, чем предполагалось ранее.

Также отметим, начиная с конца декабря 2019 года, когда впервые заговорили о злой болезни в Ухани, которая вызывает пневмонию, погибли 203 289 человек во всем мире.