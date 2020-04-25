ВОЗ предупредила о главном недостатке быстрых тестов на коронавирус

Экпресс-тесты могут давать недостоверный результат - ВОЗ / Страна

Всемирная организация здравоохранения выступила с предупреждением, что быстрые тесты на COVID-19 могут быть недостаточно точными и выдавать ошибочные результаты.

"Лабораторные тесты, выявляющие антитела к SARS-CoV-2 у людей, включая быстрые иммунодиагностические тесты, требуют дальнейшей валидации для определения их точности и надежности. Неточные иммунодиагностические тесты могут ошибочно классифицировать людей двумя способами", — указали в ВОЗ.

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Первый заключается в том, что они могут ошибочно обозначать людей, которые были заражены как негативные, а второй — люди, которые не заражены, ошибочно обозначаются как положительные.

"Обе ошибки имеют серьезные последствия и повлияют на усилия по контролю. Эти тесты также должны точно отличать прошлые инфекции от SARS-CoV-2 и те, которые были вызваны известным набором шести коронавирусов человека. Четыре из этих вирусов вызывают простуду и широко распространяются. Остальные два — это вирусы, которые вызывают Ближневосточный респираторный синдром и тяжелый острый респираторный синдром", — добавили в сообщении.

Напомним, ранее врач-инфекционист из консультативно-диагностического центра Оболонского района Киева Дмитрий Лукаш шокировал мизерным размером своей зарплаты во время коронавирусного карантина.

Также Главред писал, что по состоянию на утро среды, 22 апреля, в Украине подтверждены 6592 случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья. За сутки были зафиксированы +467 новых случаев инфицирования.