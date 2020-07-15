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Ребенок в утробе матери впервые заразился Covid-19

Инцидент зафиксировали медики Франции.

15 июля 2020, 23:58
коронавирус
Впервые ребенок заразился коронавирусом в утробе / Фото pixabay.com

Во Франции врачи впервые лабораторно подтвердили случай передачи коронавируса в утробе от матери ребенку.

Как пишет The New Youk Times, в марте 2020 года в Париже в одной из больниц женщина с Covid-19 родила ребенка, который также оказался инфицирован коронавирусом.

В первые секунды после рождения малышу сделали тест на коронавирус, и он показал положительный результат.

Руководитель отделения педиатрии и интенсивной терапии новорожденных в больницах Университета Париж-Сакле Даниэль Де Лука считает, что ребенок заразился коронавирусом, вероятно, через плаценту.

"Анализ показал, что вирус проникает в плаценту и размножается там. После этого он может передаться плоду, и у ребенка после рождения будут симптомы, почти такие же, как у взрослых пациентов с COVID-19", — объяснил доктор.

Читайте такжеПатологоанатом назвал главную тайну коронавирусаЛечение матери и ребенка продолжалось на протяжении трех месяцев. Однако сейчас тесты на Covid-19 в французской семье показали отрицательный результат. Малыш развивается хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщал Главред, в США обещают выпустить вакцину против COVID-19 до конца лета.

Ранее в России заявили, что успешно завершили тестирование на группе добровольцев якобы первой в мире вакцины от коронавируса COVID-19.

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