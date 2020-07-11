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Вирусолог пояснила риски повторного заражения Covid-19

Медик полагает, что второй раз заболеть коронавирусом практически невозможно.

11 июля 2020, 21:49
коронавирус
Инфекциями человек болеет только раз в жизни / Reuters

Вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко напомнила гипотезу некоторых ученых, с которой не согласна: антитела к Covid-19 сохраняются всего лишь два месяца, поэтому возможно повторное заражение.

"В жизни нам приходится сталкиваться с массой самых разнообразных патогенов и вирусов. Если человек заболевает, а затем выздоравливает, это значит, что его иммунная система справилась с этой вирусной инфекцией. Наши клетки способны обучаться. Сначала при попадании патогена в организм идет реакция на уровне клеток (по первичному типу), затем они передают сигнал к другим клеткам, которые продуцируют (вырабатывают) антитела. Поначалу появляются первичные антитела – более крупные, менее совершенные и менее функциональные. Потом они "дозревают" и претерпевают конформационные изменения, а в результате становятся полноценными антителами – иммуноглобулинами класса G. И какое-то время таковые будут содержаться в крови", - сказала она во время чата в Главреде.

Мироненко напомнила, что коронавирус – это заболевание, которое по продолжительности превосходит грипп. И после выздоровления тест показывает, что данного вируса больше нет в организме.

Читайте такжеВирусолог объяснила, может ли "выродиться" коронавирус"Но существуют "клетки памяти", хотя бы одна, которая "помнит", что она когда-то сталкивалась с этим патогеном. И если вдруг человек повторно сталкивается с тем же возбудителем, обученная "клетка памяти" подает сигнал на В-лимфоциты, которые по вторичному типу, причем очень быстро, запускают продукцию иммуноглобулинов класса G, которые способны нейтрализовать вирусы. Потому человек повторно не должен заболевать", - считает врач.

По словам медика, в течение жизни мы сталкиваемся с очень многими патогенами, и организм так устроен, что он не может постоянно носить все эти белковые антитела ко всему, с чем мы имели дело всю жизнь. Благодаря "клетке памяти" при необходимости организм отреагирует и нейтрализует вирус.

"Все это я веду к тому, что, если спустя два месяца после перенесенного коронавируса, мы сделаем тест, призванный показать наличие антител, он может показать, что антител нет. Однако это не отменяет того, что организм все равно будет способен нейтрализовать вирус", - подытожила вирусолог.

Напомним, Мироненко высказала мнение, что вторая волна эпидемии коронавируса этой осенью вполне вероятна, и ее масштабы во многом будут зависеть от того, сколько людей переболеет сейчас.

Как ранее сообщалось, ученые дали неутешительный прогноз относительно того, сформируется ли у человечества коллективный иммунитет к китайскому коронавирусу.

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