Коронавирус бушует в общежитии под Киевом: заразились дети

В среду, 22 апреля, уханьскую хворь диагностировали еще у 12 жителей общежития в Вишневом.
Ситуация с распространением коронавируса в общежитии города Вишневое под Киевом продолжает накаляться.
Как рассказал заместитель городского главы Георгий Майсурадзе в эфире 112 Украина в среду, 22 апреля, в общежитии заболевание обнаружили еще у 12 человек, шестеро из которых – дети.
По словам чиновника, на 23 апреля запланирована проверка еще 12 комнат. Их жители по каким-то причинам 21 апреля при обходе не дали о себе знать.
"Примерно 10 минут (Около 18:50. – Ред.) назад мы получили первую информацию. Из 80 тестов обработано 32, из них, к сожалению, 12 – положительные. Из этих 12 – шесть взрослых и шесть детей. Мы ждем до конца дня следующих результатов", – заявил он.
Майсурадзе заверил, что власти сформировали гуманитарную помощь людям, которые остались на карантине в общежитии.
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"Это гуманитарная помощь со стороны бизнеса города, городского совета. Сейчас мы организованно осуществляем передачу по этажам. Есть у нас определенный запас, мы до конца дня сегодня завершим этот процесс. Также мы готовим процесс обеспечения питьевой водой. Параллельно идет процесс обеспечения дезинфицирующими средствами", – подчеркнул он.
Также пресс-служба МВД на своем сайте написала, что военные Национальной гвардии Украины совместно с подразделениями Национальной полиции начали обеспечивать карантинные мероприятия и охранять общественный порядок возле общежития.
Как ранее писал Главред, в Вишневом на Киевщине зафиксировали массовую вспышку коронавируса в общежитии, заявил и.о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.
По его словам, это частное общежитие и, по предварительным данным, в нем проживают более 300 человек.
Также отметим, городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что закончена разработка плана по поэтапной отмене карантина в столице.