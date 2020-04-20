Злая уханьская зараза убила семейного врача в Одесской области

В Одесской области коронавирус убил врача / УНИАН

Коронавирус в Украине сегодня убивает людей независимо от социального статуса и профессии, а врачи, которые находятся на передовой борьбы с опасным заболеванием, рискуют больше всех.

В Подольске Одесской области коронавирус 2020 убил семейного врача.

Стало известно, что доктор умер в карете "скорой", которая везла его в одесскую инфекционную больницу.

60-летнего медика госпитализировали 17 апреля в состоянии средней тяжести и с рядом хронических заболеваний. Утром 19 апреля ПЦР-анализ подтвердил диагноз, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на своей странице в Фейсбуке.

"В связи с прогрессивным ухудшением состояния и нарастанием дыхательной недостаточности, пациента перевели на ИВЛ. К сожалению, несколько часов назад он ушел из жизни", – написал Куцый.

Чиновник призвал одесситов к соблюдению правил карантина и при малейшем ухудшении самочувствия обращаться к врачу.

Добавим, что коронавирус в Одесской области диагностировали у 133 человек по состоянию на 20 апреля.

Читайте такжеУченые шокировали датой пика смертности от коронавируса в УкраинеНапомним, ранее сообщалось, в Украине по состоянию на четверг, 16 апреля, у 788 медицинских работников диагностировали китайский коронавирус.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что это практически каждый пятый из общего количества заболевших украинцев.

По его словам, по числу заболевших коронавирусом медиков на первом месте Черновицкая область (где на тот момент было зарегистрировано 126 эпизодов).