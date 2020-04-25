Под Одессой семейный врач "наградил" китайской хворью более 30 медиков

В Одесской области более 30 медиков подхватили коронавирус / Фото: Facebook/Людмила Антоненко

В городе Подольск Одесской области опасный китайский коронавирус подхватили сразу 32 медика.

Как сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook, по данным эпидемиологов, зараженные были в контакте с больным коронавирусом врачом семейной медицины, и вероятнее всего, заразились от него. Летальный случай произошел неделю назад.

"Пришли результаты ПЦР-тестов медработников с Подольска. Как вы знаете, из-за эпидемической ситуации в городе было решено усилить карантин и протестировать ПЦР-методом всех медработников. Результаты неутешительны. 32 положительных анализа – медработники Подольской районной больницы", – написал он.

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По состоянию на 19:30 25 апреля в городе Подольск зафиксировано 88 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

"Сейчас ожидаем окончательных результатов ПЦР-тестирования медработников городской больницы. Из-за ситуации, сложившейся в городе, я экстренно собираю комиссию по чрезвычайным ситуациям. Будут приняты неотложные меры", – отметил он.

Отметим, в Одесской области по состоянию на 25 апреля зафиксировано уже 219 случаев заболевания.

Напомним, ранее врач-инфекционист из консультативно-диагностического центра Оболонского района Киева Дмитрий Лукаш шокировал мизерным размером своей зарплаты во время коронавирусного карантина.

Также Главред писал, что по состоянию на утро среды, 22 апреля, в Украине подтверждены 6592 случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья. За сутки были зафиксированы +467 новых случаев инфицирования.