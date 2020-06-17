Коронавирус в Пекине: из-за новой вспышки COVID-19 объявлен карантин

Коронавирус в Китае снова активизировался / Reuters

Китай снова атакует коронавирус. Очагом заражения на этот раз стал Пекин. С 17 июня в городе повышен уровень экстренного реагирования на эпидемию COVID-19 с третьего до второго. В Пекине вводятся карантинные мероприятия.

В частности, обучение в школах переводят в дистанционный формат, а возобновление учебы в вузах приостанавливается, сообщает Синьхуа.

Предприятия и учреждения могут работать, но власти призывают вводить гибкие рабочие режимы и переходить на дистанционную работу.

Выезды из Пекина без серьезной необходимости запрещены. Те, кто все же должен покинуть город, должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Все, кто прибывают в город, также должны пройти тестирование.

На рынках сельскохозяйственной продукции, а также в ресторанах и жилых микрорайонах, проводится противоэпидемическая дезинфекция и карантинные работы.

Отметим, с 11 по 15 июня в столице Китая были обнаружены 106 местных случаев заражения COVID-19. Во вторник 16 июня в Пекине был зарегистрирован 31 новый подтвержденный случай локального заражения коронавирусом. При этом за последние полтора месяца в городе не фиксировали случаев заболевания.

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Как сообщал Главред, вспышку коронавируса в Китае связывают крупнейшим в Азии оптовым продуктовым рынком "Синьфади". Рынок закрыли после обнаружения на доске для разделки лосося инфекции коронавируса. Лосось сняли с прилавков ведущих местных торговых сетей, а во всех магазинах в ночь на 13 июня провели дезинфекцию.