Вспышка Covid-19 в Почаеве: больные ходят в туалет в ведра в палате и при всех

Ведра с крышкой - роскошь Почаевской больницы / Фото: скриншот

В Почаеве Тернопольской области произошла вспышка коронавируса и местная больница, которую не планировали делать опорной, оказалась не готова к приему пациентов, поскольку в учреждении отсутствует даже нормальная канализация.

Как говорится в сюжете ТСН, по причине отсутствия в больнице элементарных удобств пациентам приходится справлять естественные потребности не в туалете, а в ведро. Причем изолироваться возможности нет, поэтому делают это люди в присутствии других больных.

Неделю назад Почаевская больница стала опорной по приему больных с коронавирусом, хотя изначально лечить таких пациентов учреждение и медиков не готовили. Не обеспечили и санитарные условия, поэтому теперь туалеты оборудованы прямо в палатах. Однако в критической ситуации даже ведро с крышкой стало непозволительной роскошью – такие только в привилегированных палатах. У остальных – емкость без крышки, которую санитарки выносят раз в сутки.

Читайте также"Прошу прощения": ректор духовной семинарии в Лавре заразился коронавирусомТакже в палатах Почаевской больницы нет рукомойников. Воду для умывания тоже приносят санитары. В больнице присутствует характерный запах, поскольку канализацию для туалета и воды оборудовали прямо в палатах.

Причина заключается в том, что больница не имеет собственных очистных сооружений. Областные чиновники ничего плохо в этом не видят и утверждают, что пациенты лечатся в нормальных условиях.

Как ранее сообщалось, в Почаевской и Святогорской лаврах УПЦ МП во время празднования Пасхи прихожане массово нарушали правила и не соблюдали дистанцию, поэтому данное нарушение закона может послужить причиной продления карантина.

Напомним, правоохранительное органы по видео определяют личности людей, которые находились на Пасху в Свято-Успенской Святогорской лавре Донецкой области, чем нарушили закон, поскольку создали обстановку для вспышки коронавируса.