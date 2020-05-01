Коронавирус "косит" россиян: тысячи новых больных

В России нашли тысячи новых больных коронавирусом / Reuters

Смертоносный китайский коронавирус в России по состоянию на утро пятницы, 1 мая, в 85 регионах диагностировали у 114 тысяч 431 человека.

За сутки в стране заразу нашли еще у 7 тысяч 933 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По его данным, за сутки в РФ от вируса скончались еще 96 человек. Также в штабе сообщили об увеличении количества тех, кто выздоровел – за сутки выписан 1 601 пациент.

Коронавирус в России сегодня – свежая статистика:

Всего скончались 1 тысяча 169 человек;

Всего выздоровели 13 тысяч 220 человек.

Напомним, 30 апреля в России был установлен новый коронавирусный антирекорд – количество инфицированных превысило отметку в 100 тысяч человек. За сутки вирус нашли еще у 7 тысяч 99 человек, скончался 101 человек.

Эксперты считают, что в РФ еще не было пика коронавируса. Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин говорил, что в стране пик заболеваемости ожидается в середине мая.