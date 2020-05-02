Коронавирус в России разбушевался: установлен новый антирекорд

В России установлен новый коронавирусный антирекорд / Reuters

По состоянию на субботу, 2 мая, смертоносный китайский коронавирус в России пересек психологическую отметку – в стране заразились более 120 тысяч человек.

В РФ за сутки вирус в 83 регионах диагностировали у 9 тысяч 623 человек, и после этого общее количество инфицированных в 85 регионах составило 124 тысячи 54 человека, привел статистику оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По его данным, за сутки коронавирус убил 57 человек, а побороли заразу еще 1 тысяча 793 человека.

Коронавирус в России сегодня:

Всего умерли 1 тысяча 222 человека;

Всего выздоровели 15 тысяч 13 человек.

Напомним, в России 30 апреля количество людей, которые подхватили коронавирус, превысило отметку в 100 тысяч.

Эксперты полагают, что в стране еще не было пика заболеваемости коронавирусной инфекцией. Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин предупреждал, что пик заболеваемости грозит РФ в середине мая.