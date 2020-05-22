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В России установлен новый рекорд смертей от коронавируса

22 мая 2020, 15:19

По числу заболевших COVID-19 Россия остается на втором месте в мире.

Коронавирус в России 22 мая 2020 - статистика показала новый рекорд
Коронавирус в России 22 мая 2020 - статистика показала новый рекорд / Reuters

22 мая в России установлен новый рекорд смертей от коронавируса: там за сутки от COVID-19 умерли 150 человек, включая 73 жителей Москвы. Это самый большой показатель по стране с начала пандемии.

Накануне от коронавирусной инфекции умерли 127 человек. А перед этим трагичный антирекорд был установлен 20 мая, когда COVID-19 унес жизни 135 человек. Всего за весь период пандемии умерли 3 тыс. 249 россиян.

Как сообщил оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом, за последние сутки коронавирус в России подтвердили у 8894 человек. В целом, с учетом последних данных, в России зарегистрировано 326 тыс. 448 случаев коронавирусной заразы.

Читайте такжеКто выходит из карантина, а кто нет: в МОЗ объяснили свой выбор областейКак показывают данные американского Университета Джонса Хопкинса, по этому показателю Россия остается на 2-м месте в мире – после США (1,57 млн заболевших). На третьей строчке расположилась Бразилия, которая стремительно догоняет Россию (310 тыс. заболевших, прирост 18,5 тыс.).

Напомним, в Украине подскочило число заразившихся и умерших от COVID-19. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на 442.

Ранее выяснилось новое осложнение после COVID-19. Воспаление щитовидки у пациентов фиксировали и во время вспышки коронавируса SARS-CoV в 2002-2003 годах.

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