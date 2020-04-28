Коронавирусный антирекорд в РФ: число больных близко к психологической отметке

Коронавирус в России стремительно распространяется

Согласно оперативным данным мониторингового ресурса Стоп Коронавирус, на утро вторника, 28 апреля, всего в России зафиксировано 93 558 прецедентов заражений китайским коронавирусом COVID-19. Из них 6 411 только за последние сутки. Вылечились 8 456 человек, умерли 867 людей.

По информации российских информагентств, за последние 24 часа от коронавируса скончались 72 пациента – самое большое количество смертей с момента начала эпидемии на территории РФ.

Теперь Россия занимает 8-е место по количеству заражений COVID-19 и уже обошла Иран.

Читайте такжеВ США рассказали, когда коронавирус позволит людям нормально житьЭпицентр коронавируса в стране – Москва. В течение последних суток там зафиксировано 523 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В Санкт-Петербурге – 198 прецедентов.

Ранее Россия обогнала Китай по количеству заражений коронавирусом COVID-19.

Тем временем известный астролог Влад Росс дал собственный прогноз о пандемии коронавируса в России. По его мнению, COVID-19 в стране – преимущественно итальянского типа. Следовательно, на территории РФ, возможно, повторится итальянский сценарий. Однако число заражений, предположительно, может быть еще больше.