Коронавирус в России: эксперт спрогнозировал пик заболеваемости

Пик коронавируса в РФ будет в середине мая, спрогнозировал эксперт / pixabay.com

В Российской Федерации пик заболеваемости убийственным китайским коронавирусом будет в середине мая.

После пика заболеваемость снизится, спрогнозировал директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в эфире Первого канала.

По мнению эксперта, Россия находится в фазе умеренного роста заболеваемости.

"…Скорее всего, пиковая позиция, на наш взгляд, придется на середину мая. После середины мая будет снижение заболеваемости", – отметил он.

Напомним, коронавирус в России по состоянию на утро нашли у 99 399 человек, скончались 972 человека. Страна входит в топ-10 по количеству больных – расположилась на восьмом месте. Первое место занимают США, второе Испания, а третье – Италия.