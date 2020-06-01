Эксперт назвал реальное число жертв COVID-19 в России

Число жертв коронавируса в России на самом деле выше в разы / pixabay.com

Российские власти систематически занижают число смертей от коронавируса, используя для этого различные трюки, в том числе записывая умерших от COVID-19 в статьи летальных исходов по другим причинам. Об этом заявил бывший советник президента РФ по экономике, старший научный сотрудник Института Катона Андрей Илларионов.

По официальным данным, в апреле в Москве зафиксировали 639 смертей от COVID-19. При этом общая избыточная смертность в этом месяце по сравнению с апрелем 2019 года увеличилась на 1841 человека.

"В условиях, когда нет заметного прироста смертности от других причин, многие люди находятся на карантине, а смертность от ДТП и производственного травматизма заметно упала, вся избыточная, а возможно, и более чем избыточная, смертность должна быть отнесена на воздействие коронавирусной инфекции. Иными словами, общая смертность от коронавируса в Москве в апреле 2020 года, очевидно, примерно втрое превышает официальные цифры", - рассказал Илларионов в интервью сайту Сегодня.

По его словам, если анализировать статистику по регионам России, то там ситуация гораздо хуже.

"К примеру, в Петербурге реальное число умерших от коронавируса, похоже, в 12 раз превышает официальные данные, в Дагестане – примерно в 25 раз. Возможно, реальное число погибших от инфекции в России на сегодняшний день составляет не около 4 тысяч, а 15-20 тыс. человек", - отметил он.

Как сообщал Главред, по состоянию на 31 мая коронавирус 2020 подтянул Россию к очередному антирекорду – в стране обнаружили более 400 тысяч случаев заражения. Больше больных коронавирусом только в Бразилии – почти 500 тысяч, и США – 1 миллион 816 тысяч.