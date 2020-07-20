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В России элита получила вакцину против коронавируса еще в апреле - Bloomberg

Некоторые руководители крупных компаний заявили, что отказались от предложения, поскольку вакцина все еще нуждается в тестировании.

20 июля 2020, 12:23
коронавирус
В России элита получила вакцину весной / Фото pixabay.com

В России бизнесмены и чиновники получили доступ к экспериментальной вакцине против коронавируса еще в апреле 2020. Но вакцина может вызвать побочные эффекты.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, вакцину разработал институт им. Гамалеи в Москве.

Сообщается, что представителям бизнеса и политики предложили добровольно поучаствовать в специальной программе и принять экспериментальную вакцину. Как отмечает агентство, ничего противозаконного в такой программе нет, но она держится в секрете.

По словам исследователя, знакомого с программой, в нее были вовлечены несколько сотен человек. Агентство Bloomberg подтвердило десятки, но ни один из них не позволил опубликовать фамилию.

В то же время директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что не знает о доступе российских политиков и бизнесменов к российской вакцине от COVID-19.

Читайте такжеКонец ада: бывший эксперт ВОЗ рассказал, когда пандемия коронавируса реально завершится"Ничего не знаю про крупных (бизнесменов. - ред.), и про мелких тоже", - сказал Гинцбург агентству "Интерфакс".

Кроме того, топ-менеджер, который принимал вакцину, сказал, что у него нет побочных эффектов. Он сказал, что решил рискнуть участвовать в эксперименте, чтобы жить нормальной жизнью и проводить деловые встречи. Другие участники сообщили о лихорадке и мышечных болях после получения уколов.

Некоторые руководители крупных компаний заявили, что отказались от предложения, поскольку вакцина все еще нуждается в тестировании и еще не подтверждена как безопасная. Один бизнесмен заявил, что он отказался от участия после того, как его доктор сказал ему, что потребуется хотя бы год, чтобы понять риски.

Добавим, что по состоянию на 20 июля в России официально выявили 770 тысяч случаев заражения коронавирусом, страна находится на четвертом месте в мире по числу поставленных диагнозов. Жертвами COVID-19 стали более 12 тысяч жителей России.

Читайте также"Усыпить" коронавирус мгновенно: итальянские ученые нашли слабое место COVID-19Ранее сообщалось, что большинство людей в мире не получат вакцину от коронавируса, поэтому пандемия закончится только тогда, когда COVID-19 переболеет практически все население планеты, заявил бывший эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Клаус Штор.

Об этом сообщает Bloomberg.

Эксперт убежден, что до окончания пандемии будет три волны коронавируса. В результате потребуется около трех лет для того, чтобы антитела появились у 80% человек.

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