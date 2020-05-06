Госдеп обвинил Россию в сеянии хаоса вокруг пандемии коронавируса

Госдеп США обвинил РФ в хаосе вокруг пандемии / Фото: Reuters

В США заявляют, что Россия предпринимает попытки сыграть на страхах и неопределенности будущего в связи с пандемией коронавируса, что дестабилизировать ситуацию в мире в целом и в западных странах, в частности.

"Российская дезинформация в данный момент прилагает усилия по продвижению внешнеполитических целей Москвы, направленных на дестабилизацию, создание беспорядка в наших стремлениях противостоять COVID-19", — цитирует Укринформ спецпосланника Госдепа США, координатора Глобального центра взаимодействия Лиа Гэбриэл.

По словам представителя американской стороны, российское руководство взяло на вооружение страх, сомнения и общее непонимание ситуации для создания опасных прецедентов.

Речь идет, в том числе, об обвинении Кремля в сторону Белого дома о якобы создании Covid-19 в лабораториях США в качестве биологического оружия и для контроля за населением всего мира.

Гэбриэл подчеркнула, что РФ и КНР являются "глобальными лидерами в сдерживании вируса", подрываются усилия Вашингтона в разработке вакцины против коронавируса.

Действия России, убеждена американка, лишь мешают в борьбе за здоровье людей во время пандемии. Впрочем, США не удивлены, поскольку по аналогичному сценарию Кремль действовал во время эпидемий вирусов Эбола, Зика, когда внедрялись системы 5G.

Коронавирус в России

Напомним, коронавирус в России стремительно распространяется. Число зараженных COVID-19 растет. Страна уже догоняет Германию по количеству инфицированных, и далее ситуация будет лишь усугубляться. Такое мнение высказал журналист немецкого издания Der Standard Андре Баллен.

Как сообщал Главред, у премьер-министра РФ Михаила Мишустина официально диагностировали китайский коронавирус COVID-19. По последним данным, состояние его здоровья остается нормальным.