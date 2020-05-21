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Кадыров госпитализирован с подозрением на коронавирус – СМИ

21 мая 2020, 17:38

Диагноз Кадырова пока официально не подтвержден.

Рамзан Кадыров
Кадыров заболел и в срочном порядке отправился в Москву / Открытые источники

Главу Чеченской республики Рамзана Кадырова доставили в одну из московских клиник с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. По предварительной информации у Кадырова подозрение на коронавирусную инфекцию COVID-19.

По информации российских СМИ, политик пожаловался на плохое самочувствие несколько дней назад. Изначально он предположил у себя ОРВИ, но состояние стало ухудшаться, после чего Кадыров, предварительно посоветовавшись с врачами, решил экстренно отправиться в Москву.

"Судя по медицинским данным, у Рамзана Ахматовича уже диагностировано поражение лёгких. Правда, пока диагноз covid-19 поставлен ему под подозрением", - пишет Telegram-канал Baza.

В сообщении также отмечается, что лидера Чеченской республики будут лечить в одной из лучших столичных клиник.

На данный момент информация официально не подтверждена. В управлении главы Чечни и правительстве не подтверждают, но не опровергают соответствующие сведения.

Ранее коронавирусной инфекцией заразился пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. С 1 мая политик находился на самоизоляции, однако 13 мая его экстренно госпитализировали с двухсторонней пневмонией.

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