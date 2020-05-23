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Стало известно о состоянии Кадырова, госпитализированного с подозрением на Covid-19

23 мая 2020, 23:56

Глава Чечни уже чувствует себя лучше.

Кадыров
Кадыров выздоравливает после загадочной ОРВИ / Коммерсантъ

Глава Чечни Рамзан Кадыров действительно находится в больнице, и врачи сообщают, что его состояние здоровья значительно улучшилось.

Как передает Telegram-канал издания Baza, официально об инфицировании коронавирусом не сообщается, но известно, что чеченский лидер выздоравливает.

По словам медиков, Кадыров был госпитализирован с одну из больниц Москвы в достаточно серьезном состоянии. Ему была экстренно назначена терапия. Позже врачи констатировали, что организм больного хорошо оказывает сопротивление вирусу. Они готовы дать положительные прогнозы по выздоровлению главы региона.

Кадыров решил подтвердить, что с ним все в порядке и опубликовал в своем Telegram-канале аудиообращение к мусульманам, в котором поздравил всех с праздником Ураза-байрам. Однако россияне могли услышать только его голос, сам глава республики в кадре отсутствовал.

Ранее СМИ писали, что Рамзана Кадырова доставили в одну из клиник Москвы с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. По предварительным данным, у главы Чечни подозревали наличие коронавируса.

Позже появилась информация, что Кадыров подхватил коронавирус от чеченского чиновника Валида Абдурешидова, которого навещал в больнице несколько недель назад.

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