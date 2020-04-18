Уханьская зараза душит Россию: резко возросло число зараженных COVID-19

В России возросло количество зараженных коронавирусом / pixabay.com

Китайский коронавирус сегодня в России обосновался серьезно и надолго. Общее число зарегистрированных случаев заражения опасной уханьской заразой достигло 36793.

За сутки в России зафиксированы 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых инфицированных в Москве - 2649. В Подмосковье выявлены 428 новых эпизодов, в Санкт-Петербурге - 139.

Число погибших от COVID-19 в России достигло 313, за сутки – 40, из них только в Москве - 21.

Вылечились от коронавируса за последние 24 часа 467 человек, в том числе в Москве - 162. Всего выздоровели за весь период пандемии 3057 человек.

Режим пропусков в Москве продлили

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении ограничительных мер, введенных с 13 апреля. До 1 мая продлевается пропускной режим для пользования транспортом и другие меры противодействия распространению коронавируса - ограничение работы предприятий.

Кроме того, Собянин написал на своем сайте об обеспечении бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому.

"Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения", — сообщает Собянин.

Таким образом в Москве наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус 2000 бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ. Речь идет о людях, которые лечатся дома.

Читайте такжеПойдет ли коронавирус "в отпуск" летом: ответ британских вирусологовНапомним, ранее сообщалось, в Российской Федерации самое страшное заключается в том, что никто не представляет масштабов эпидемии убийственного китайского коронавируса, из-за которого введена пандемия.

В РФ даже не могут идентифицировать, болен ли человек на коронавирус или нет, рассказал бывший советник президента страны Владимира Путина, экономист Андрей Илларионов.