У второго руководителя России обнаружили коронавирус

Коронавирус в России - Мишустин болен, Путин переживает / Фото kremlin.ru

Премьер-министр РФ и второй человек в государстве Михаил Мишустин официально подтвердил, что заразился коронавирусом. По его словам, он отправляется на самоизоляцию.

Исполняющим обязанности премьер-министра РФ назначен вице-премьер Андрей Белоусов.

Мишустин в свою очередь пообещал держать связь с кабинетом министров.

Коронавирус у Мишустина уже прокомментировал глава России Владимир Путин.

"Я хочу пожелать вам выздоровления, поправляйтесь. Думаю, вы будете оставаться в такой же хорошей форме, принимать участие в выработке решений по поддержке граждан… Когда окажетесь в больнице – позвоните обязательно. Жду вашего звонка", – заявил президент РФ.

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Коронавирус в России – статистика

По состоянию на вечер 30 апреля 2020, подтверждено 106 тыс. случаев заражения коронавирусом в России. Выздоровели 11619 пациентов, 1073 человека – скончались.

Напомним, в России установлен новый коронавирусный антирекорд. Вирус в стране за сутки подхватили еще более 7 тысяч человек.

Коронавирус в России – статистика по регионам: