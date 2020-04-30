У второго руководителя России обнаружили коронавирус

Путин потребовал от своего премьера держать с ним связь.
Премьер-министр РФ и второй человек в государстве Михаил Мишустин официально подтвердил, что заразился коронавирусом. По его словам, он отправляется на самоизоляцию.
Исполняющим обязанности премьер-министра РФ назначен вице-премьер Андрей Белоусов.
Мишустин в свою очередь пообещал держать связь с кабинетом министров.
Коронавирус у Мишустина уже прокомментировал глава России Владимир Путин.
"Я хочу пожелать вам выздоровления, поправляйтесь. Думаю, вы будете оставаться в такой же хорошей форме, принимать участие в выработке решений по поддержке граждан… Когда окажетесь в больнице – позвоните обязательно. Жду вашего звонка", – заявил президент РФ.
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Коронавирус в России – статистика
По состоянию на вечер 30 апреля 2020, подтверждено 106 тыс. случаев заражения коронавирусом в России. Выздоровели 11619 пациентов, 1073 человека – скончались.
Напомним, в России установлен новый коронавирусный антирекорд. Вирус в стране за сутки подхватили еще более 7 тысяч человек.
Коронавирус в России – статистика по регионам: