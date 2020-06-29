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В России нашли мешки с кровью и документами умерших от COVID-19

На бирках была обозначена причина смерти и перечислены фамилии умерших.

29 июня 2020, 13:23
Россия, коронавирус
В России возле Коммунарки нашли мешки с кровью / РБК

В России в районе больницы в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом пациентов, случайные прохожие нашли мусорные пакеты, в которых находилась документация по умершим пациентам, медкарты, бирки от трупов и кровь.

Об этом сообшило издание Readovka.

По информации, мешки лежали возле эстакады, заваленные мусором, некоторые ветром отнесло к жилым домам. В полицию обратились дорожники, обслуживающие путепровод.

"Начальство рабочих не захотело брать на себя ответственность за возможный источник COVID-19. Именно поэтому врачи и полицейские до сих пор дежурят у эстакады, выясняя обстоятельства произошедшего", — сообщило издание.

Как пишет МК, Следственный комитет возбудит уголовное дело по факту обнаружения черных мешков для трупов с обозначением причины смерти "COVID-19" за зданием больницы в Коммунарке. Подозреваемыми станут сотрудники морга и фирмы, осуществляющей утилизацию медицинских отходов.

Также стало известно, что на бирках была обозначена причина смерти: "COVID-19", перечислены фамилии четырех умерших. Всего на месте оперативники насчитали одиннадцать полиэтиленовых мешков.

По информации, в России умерших от коронавируса вскрывают в специальных моргах, при этом тела в ходе транспортировки упаковывают вместе с документами в два мешка. Похороны проходят по эпидемиологическим правилам.

"Кровавые отходы потенциально опасны. Они должны утилизироваться особым образом. Все, что контактировало с больным, собирается в специальные мешки и передается на утилизацию специальной фирме. Возможно, компания, которая выиграла тендер на утилизацию, отнеслась недобросовестно. Денег взяли за утилизацию, а отгрузили за угол", - предполагает осведомленный источник.

В то же время главный врач больницы Денис Проценко сообщил, что вся имеющаяся информация передана правоохранительным органам, а распространенные некоторыми СМИ сведения о том, что с мешками также были найдены медицинские карты пациентов, не соответствует действительности.

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