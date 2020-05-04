Российское чудо: стало известно, почему коронавирус щадит россиян

Инфекционист объяснила, почему коронавирус щадит россиян / Фото pixabay.com

Коронавирус 2020 затащил Россию в "большую семерку" стран по количеству случаев заражения – впереди только Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания и США.

Коронавирус в России за последние сутки выявили у 10 581 человека, общее число случаев заражения составляет 145 268.

Число пациентов, которые вырвались из лап Ковида, в России составляет 18 095.

В то же время китайский коронавирус щадит жителей России – всего в стране с громадным числом зараженных погибли 1356 человек с Ковидом.

Российское чудо, или феномен, вызывает массу вопросов, ведь, к примеру, в Турции на 126 000 случаев заражения – 4000 смертей, в Германии – на 165 000 случаев заражения - 6860 смертей, в Бразилии на 100 000 случаев – 7000 смертей, в Канаде на 60 000 случаев - 3700 смертей.

Так вот, низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что врачи вовремя выявляют заражения, благодаря чему удается оперативно начать лечение, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы "Спасибо, доктор" на YouTube.

По ее словам, под смертностью подразумевается соотношение числа умерших от COVID-19 к средней численности населения. В России этот показатель равен 5,5 случая на миллион человек, сказала специалист.

Эксперт отметила, что показатель растет медленнее в сравнении с другими странами Европы.

"У нас все-таки в стране очень многое зависит от быстроты оказания помощи, насколько быстро и качественно эта помощь оказывается. Мы пока еще готовы и успеваем", — констатировала инфекционист.

Читайте такжеРоссия пыталась украсть у Великобритании данные о вакцине от Ковида - СМИНапомним, ранее в России Нацгвардия выпустила в небо вертолеты и беспилотники, чтобы усилить контроль за соблюдением карантина. Такое кардинальное решение президента РФ Владимира Путина связано с тем, что 3 мая в России зафиксирован рекорд по количеству заражений коронавирусом.