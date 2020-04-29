Сторонник сепаратистов: в России скандальный олигарх подцепил уханськую хворь

У олигарха Малофеева обнаружили коронавирус / фото РБК

Коронавирус в России - по словам президента Владимира Путина его страна еще не достигла пика опасной хвори. В то же время, сегодня стало известно, что китайским вирусом заболел одиозный российский бизнесмен Константин Малофеев.

Как заявил он в эфире пропагандистского телеканала Царьград, заражение произошло еще неделю назад.

Отметим, олигарх был включен в европейский и американский санкционные списки за поддержку террористов Донбасса и Крыма.

Малофеев сказал, что чувствует себя "неплохо для больного COVID-19". Диагноз подтвердил тест, который врачи сделали Малофееву на дому.

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"Могу поделиться симптомами. У меня нехарактерная симптоматика. Всё это время у меня не повышалась температура. Именно поэтому я не делал тест на коронавирус. Потому что не было ни температуры, ни одышки, ни сухого кашля. У меня не было ничего, кроме слабости. Очень болела спина – верхний плечевой пояс, это связано с лёгкими. В таком состоянии я пролежал дня три, потом начал вставать и посчитал, что выздоравливаю", – заявил олигарх.

Также обратим внимание, что скандальный бизнесмен является одним из спонсоров Российской православной церкви. В далеком 2014 году МВД Украины открыло против него производство из-за "создания не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Коронавирус в России

Ранее сообщалось, что коронавирус в России уже диагностировали у 93 тысяч 558 человек, скончались 867 человек, а побороли заразу 8 тысяч 456 человек. За сутки в стране количество инфицированных возросло на рекордную цифру – вирус нашли еще у 6 тысяч 411 человек.

Напомним, в России из-за коронавируса ограничительные меры начали вводить в марте.