В России от коронавируса умер офицер из охраны Путина

Владимир Путин / politolog.net

В Москве от коронавируса умер 42-летний майор ФСО Алексей Титов, который служил помощником дежурного комендатуры Кремля.

Как рассказал источник издания Медуза, Титов 22 апреля уехал домой в Подмосковье с легким недомоганием без температуры.

По его словам, на протяжении двух дней — 26 и 27 апреля — Титов пытался вызвать "скорую" по московскому единому номеру вызова экстренных служб 112, но ему отказывали под предлогом недостаточно острых симптомов.

"В итоге 28 апреля, после звонка Титова на работу и доклада о том, что он уже умирает, ему нашли ведомственную машину — санитарный автомобиль президентского полка — и на ней отвезли его в госпиталь ФСБ в 1-м Пехотном переулке. Там поставили диагноз — двусторонняя пневмония — и взяли мазок на коронавирус. 29 апреля его ввели в искусственную кому", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что Титов прослужил в Кремле в общей сложности 24 года. Сначала в президентском полку, а потом на различных должностях в комендатуре Московского Кремля ФСО России.

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По словам источника издания, тестирование на COVID-19 для сотрудников ведомства в Кремле не проводится.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Москве охраннику Путина прострелили голову.