Пресс-секретарь Путина рассказал, как излечился от Covid-19

Песков излечился после коронавируса / УНИАН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков преодолел коронавирус, излечился и вернулся домой из больницы, однако жалуется на чувство досады в связи с тем, что все же заразился Covid-19.

"Когда пришел положительный тест, первое — это чувство досады. Второе — это чувство надежды, что именно у тебя это пойдет по легкому, бессимптомному сценарию", — цитирует Пескова ТАСС.

По словам спикера, он действительно испытывал чувство страха за себя и свою семью, которая в тот момент "жестко и бескомпромиссно" сидела на самоизоляции.

Песков высказал предположение, что все граждане России "получили опыт борьбы с пандемией" и теперь знают, что делать, если такие ситуации возникнут вновь. Сам же пресс-секретарь Путина чувствует себя удовлетворительно после болезни и будет две недели находится дома на самоизоляции.

Читайте такжеКоронавирус в Кремле: Песков рассказал страшную правдуЖена Пескова, фигуристка Татьяна Навка подтвердила, что ее супруг вернулся домой после излечения от коронавируса.

"Все вышли из больницы", – заявила Навка.

Она добавила, что все члены семьи чувствуют себя хорошо и будут находиться на карантине еще около недели. Навка также болела Covid-19, однако болезнь прошла с легкими симптомами.

Как ранее сообщалось, Песков сообщил об экстренной госпитализации с двусторонней пневмонией, которую спровоцировало инфицирование коронавирусом.

Напомним, Песков вспомнил, что пытался защититься от инфицирования опасным заболеванием с помощью "противовирусного" бейджа.