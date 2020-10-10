Коронавирус в России побил свежий антирекорд

В РФ установлен новый суточный коронавирусный антирекорд / Reuters

В России коронавирус Covid-19 в пятницу, 9 октября, побил свежий антирекорд – вирус нашли у 12 тысяч 846 человек.

Коронавирус в России за сутки убил 197 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом.

По его данным, вчера выписаны по выздоровлению 6 тысяч 781 человек, а 255 тысяч 789 человек находятся под медицинским присмотром.

Коронавирус в России сегодня – статистика:

Общее количество заболевших – 1 млн 285 тысяч 84 человека;

Общее количество выписаных по выздоровлению – 1 млн 16 тысяч 202 человека;

Общее количество жертв коронавируса – 22 тысячи 454 человека.

Напомним, коронавирус в России 8 октября диагностировали у 12 тысяч 126 человек – это было самое большое суточное количество обнаруженных инфицированных с начала пандемии.

Предыдущий суточный рекорд по количеству больных Covid-19 в РФ был установлен 11 мая, тогда обнаружили 11 тысяч 656 инфицированных.

Справка. Пандемия коронавируса объявлена в марте 2020 года. Из-за вируса ряд стран мира ввели карантин, было ограничено международное сообщение.