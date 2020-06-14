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Путин прихвастнул выходом из пандемии коронавируса с минимальными потерями

14 июня 2020, 13:48

Глава Кремля сравнил РФ и США, и отметил, что борьба с коронавирусом высветила общие проблемы Соединенных Штатов.

Путин
Путин похвастался выходом из пандемии с небольшими потерями / Reuters

Коронавирус в России по состоянию на 14 июня диагностировали у 528 267 человек. При этом число жертв COVID-19 в стране составляет 6938, что значительно меньше, чем у других лидеров по количеству заражений. Российский президент Владимир Путин громогласно заявил, что Россия выходит из ситуации с коронавирусом уверенно и с минимальными потерями.

Об этом Путин рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был опубликован в Instagram ведущего Павла Зарубина.

"Мы говорим о том, что при определённых издержках, проблемах, при потерях, но всё-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем. И выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями, дай бог, чтобы так и дальше было", — сказал глава Кремля, отметив, что "в Штатах так не происходит", и подчеркнув, что борьба с коронавирусом высветила общие проблемы США.

Добавим, что в США ситуация критичная – за время пандемии выявили 2 миллиона 74 тысячи случаев заражения, при этом 115 436 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли.

Читайте такжеВторая волна коронавируса придет в середине лета – британские ученыеНапомним, ранее издание Financial Times сообщило, что Россия занизила смертность от коронавируса.

Издание провело собственный анализ, и пришло к выводу, что в России в апреле официально не учли 1 444 летальных исхода "сверх нормального уровня смертности".

Таким образом жертв коронавируса в России на 72% больше, чем указано в официальных данных.

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