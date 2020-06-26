Врач раскрыла тяжелую побочку пандемии коронавируса

У пандемии коронавируса есть тяжелая побочка, сообщила врач / 62iNFO.ru

Российский врач Патимат Алиева сообщила, что после начала пандемии из-за китайского коронавируса Covid-19 пациенты все чаще стали обращаться за помощью в связи с паническими атаками.

У людей обостряются симптомы панических атак и приобретают тяжелый характер, привел слова медика Рамблер.

Собеседница добавила, что в условиях карантина и самоизоляции симптомы панической атаки могут быть настоящим испытанием для людей, которые впервые их переживают.

"Сегодня (24 июня – Ред.) у меня на приеме было несколько пациентов. Кто-то искал тромб во всех сосудах своего организма, кого-то мучила одышка и чувство кома в горле, другие и вовсе хотели проверить все, что можно, и исключить все последствия вируса…", – поделилась эксперт.

Врач добавила, что панической атакой называется состояние, при котором тревога или страх без очевидной на то причины провоцируют внезапные физические симптомы.

Алиева отметила, что самые распространенные признаки панической атаки – ощущение озноба или повышенной температуры, одышка и боль в груди.

Читайте также"Не только Covid-19": врач назвала угрозы осени для УкраиныНапомним, из-за коронавируса пандемия была объявлена в марте. После этого в ряде стран мира объявили карантин и попросили людей находиться в изоляции.

Россия занимает третье место в мире по количеству инфицированных – в стране по состоянию на утро 25 июня найдены 606 тысяч 43 заболевших. В РФ из-за Covid-19 скончались более 8 тысяч человек.