УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Врач раскрыла тяжелую побочку пандемии коронавируса

Из-за Covid-19 у людей симптомы панических атак приобретают тяжелый характер, поделилась доктор.

26 июня 2020, 05:40
Врач сообщила, что у пандемии коронавируса есть тяжелая побочка – Коронавирус в России
У пандемии коронавируса есть тяжелая побочка, сообщила врач / 62iNFO.ru

Российский врач Патимат Алиева сообщила, что после начала пандемии из-за китайского коронавируса Covid-19 пациенты все чаще стали обращаться за помощью в связи с паническими атаками.

У людей обостряются симптомы панических атак и приобретают тяжелый характер, привел слова медика Рамблер.

Собеседница добавила, что в условиях карантина и самоизоляции симптомы панической атаки могут быть настоящим испытанием для людей, которые впервые их переживают.

"Сегодня (24 июня – Ред.) у меня на приеме было несколько пациентов. Кто-то искал тромб во всех сосудах своего организма, кого-то мучила одышка и чувство кома в горле, другие и вовсе хотели проверить все, что можно, и исключить все последствия вируса…", – поделилась эксперт.

Врач добавила, что панической атакой называется состояние, при котором тревога или страх без очевидной на то причины провоцируют внезапные физические симптомы.

Алиева отметила, что самые распространенные признаки панической атаки – ощущение озноба или повышенной температуры, одышка и боль в груди.

Читайте также"Не только Covid-19": врач назвала угрозы осени для УкраиныНапомним, из-за коронавируса пандемия была объявлена в марте. После этого в ряде стран мира объявили карантин и попросили людей находиться в изоляции.

Россия занимает третье место в мире по количеству инфицированных – в стране по состоянию на утро 25 июня найдены 606 тысяч 43 заболевших. В РФ из-за Covid-19 скончались более 8 тысяч человек.

коронавирус новости коронавирус в России
Сейчас вы просматриваете новость «Врач раскрыла тяжелую побочку пандемии коронавируса». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:40
Врач раскрыла тяжелую побочку пандемии коронавируса
05:06
ПП десерты - быстрые и вкусные рецепты Насти Каменских
04:32
Шок от COVID-19: эксперт дал мрачный прогноз насчет курса доллара
04:01
В ВОЗ заявили о новой волне COVID-19 в Европе и объяснили ее причину
02:54
Ученые рассказали, почему опасно литрами пить газировку
02:17
Оля Бузова случайно показала грудь в прямом эфире - фото Фото
01:55
Медики подобрали новую специальную диету для борьбы с раком
01:38
У Зеленского рассказали, как идет работа над возвращением Крыма в Украину
00:55
Гороскоп всех знаков Зодиака на 27 июня: хороший доход, зависимость и тяжелые осложнения Видео
00:19
День Акулины: какой сегодня праздник 26 июня и приметы на деньги
25 июня, четверг
23:58
Жуткий взрыв на Позняках: Зеленский назвал сроки обеспечения жильем пострадавших
23:35
Гороскоп всех знаков Зодиака на 26 июня: "убийство" отношений и материальный успех Видео
23:30
Полезнее, чем лимоны: уникальные свойства черной смородины
22:59
В разведке поведали, чем опасна для Украины паспортизация Донбасса
22:25
"Хотим уберечь страну": Шмыгаль назвал условие, при котором карантин не будет ужесточен
21:58
Зверское изнасилование копами в Кагарлыке: в полиции рассказали о судьбе жертвы Видео
21:57
Резко изменится погода: синоптики уточнили прогноз на завтра
21:39
В ВОЗ спрогнозировали, как сильно увеличится число случаев коронавируса
21:29
Коронавирус в Украине и мире на 25 июня: сколько новых зараженных и жертв Видео
21:16
Украине грозит "черный сценарий" роста числа смертей от COVID-19 - исследование Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять