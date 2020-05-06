Майские станут днями траура: России предрекли вспышку COVID-19

Коронавирус атакует Россию/ pixabay.com

Коронавирус в России стремительно распространяется. Число зараженных COVID-19 растет. Страна уже догоняет Германию по количеству инфицированных, и далее ситуация будет лишь усугубляться. Такое мнение высказал журналист немецкого издания Der Standard Андре Баллен.

Он предполагает, что майские праздники могут стать в России днями траура из-за того, что количество заражений коронавирусом резко возросло. Андре Баллен отметил, что введение электронных пропусков в московском метро 15 апреля привело к хаосу и резкому скачку инфицирования COVID-19.

"Москвичам врезались в память эти кадры: километровые пробки на въездах в город и огромная давка у входов метро, которое является основным транспортным средством города (…) Теперь, две недели спустя, российские власти констатировали резкий скачок числа заражений. Случайность это или нет – но имидж мэра Москвы Сергея Собянина, как кризисного менеджера, пострадал", – говорится в статье.

По его словам, руководство РФ "и без того ходит по острию ножа". С одной стороны, российские власти должны тормозить распространение коронавируса, но с другой - не могут задушить и без того серьезно пострадавшую экономику.

По словам журналиста, пока что эпицентром эпидемии коронавируса в России все еще является Москва. Однако тенденция стремительно идет вверх, и в регионах последствия грозят стать наиболее серьезными. Дело в том, что там мало финансовых резервов для того, чтобы в короткие сроки найти новые больничные койки, аппараты ИВЛ или медперсонал.

Баллен отметил, что смертность от коронавируса в России пока что является умеренной, но может резко возрасти. В частности, к серьезному обострению могут привести майские праздники, во время которых люди массово выезжают на отдых.

Сколько больных на коронавирус в России 6 мая

По данным центра Джона Хопкинса, который постоянно обновляет данные о ситуации с коронавирусом в мире, в России COVID-19 подхватили уже 165 929 человек, при этом жертвами болезни стали 1 537 пациентов.

Коронавирус в России - статистика 6 мая / gisanddata.maps.arcgis.com

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 6 мая

Как сообщал Главред, у премьер-министра РФ Михаила Мишустина официально диагностировали китайский коронавирус COVID-19. По последним данным, состояние его здоровья остается нормальным.