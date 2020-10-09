Коронавирус в России рванул вперед: установлен новый антирекорд

В РФ за сутки Covid-19 нашли у более 12 тысяч человек.
Коронавирус Covid-19 в России в четверг, 8 октября, диагностировали у 12 тысяч 126 человек – это самое большое суточное количество выявленных инфицированных с начала пандемии.
За сутки в стране от коронавируса скончался 201 пациент, а выписаны по выздоровлению 7 тысяч 92 человека, сообщили в оперативном штабе по борьбе с Covid-19.
По его данным, под медицинским наблюдением находятся 251 тысяча 549 человек.
Коронавирус в России – статистика на 9 октября:
Всего заболели – 1 млн 272 тысячи 238 человек;
Всего умерли – 22 тысячи 257 человек;
Всего выписаны по выздоровлению 1 млн 9 тысяч 421 человек.
- Напомним, пандемия коронавируса началась в марте 2020 года. Из-за Covid-19 ряд стран мира ввели карантин.
- В России предыдущий суточный антирекорд по количеству больных коронавирусом был установлен 11 мая, тогда нашли 11 тысяч 656 инфицированных.
Автор: Екатерина Присяжнюк