Коронавирус в России рванул вперед: установлен новый антирекорд

В России установлен новый коронавирусный антирекорд / Reuters

Коронавирус Covid-19 в России в четверг, 8 октября, диагностировали у 12 тысяч 126 человек – это самое большое суточное количество выявленных инфицированных с начала пандемии.

За сутки в стране от коронавируса скончался 201 пациент, а выписаны по выздоровлению 7 тысяч 92 человека, сообщили в оперативном штабе по борьбе с Covid-19.

По его данным, под медицинским наблюдением находятся 251 тысяча 549 человек.

Коронавирус в России – статистика на 9 октября:

Всего заболели – 1 млн 272 тысячи 238 человек;

Всего умерли – 22 тысячи 257 человек;

Всего выписаны по выздоровлению 1 млн 9 тысяч 421 человек.