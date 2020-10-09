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Коронавирус в России рванул вперед: установлен новый антирекорд

9 октября 2020, 11:24

В РФ за сутки Covid-19 нашли у более 12 тысяч человек.

В РФ установлен новый коронавирусный антирекорд – Коронавирус Россия статистика
В России установлен новый коронавирусный антирекорд / Reuters

Коронавирус Covid-19 в России в четверг, 8 октября, диагностировали у 12 тысяч 126 человек – это самое большое суточное количество выявленных инфицированных с начала пандемии.

За сутки в стране от коронавируса скончался 201 пациент, а выписаны по выздоровлению 7 тысяч 92 человека, сообщили в оперативном штабе по борьбе с Covid-19.

По его данным, под медицинским наблюдением находятся 251 тысяча 549 человек.

Коронавирус в России – статистика на 9 октября:

Всего заболели – 1 млн 272 тысячи 238 человек;

Всего умерли – 22 тысячи 257 человек;

Всего выписаны по выздоровлению 1 млн 9 тысяч 421 человек.

  • Напомним, пандемия коронавируса началась в марте 2020 года. Из-за Covid-19 ряд стран мира ввели карантин.
  • В России предыдущий суточный антирекорд по количеству больных коронавирусом был установлен 11 мая, тогда нашли 11 тысяч 656 инфицированных.

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