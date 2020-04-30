В России установлен новый коронавирусный антирекорд

В России уже более 100 тысяч больных коронавирусом / Reuters

В Российской Федерации по состоянию на утро четверга, 30 апреля, количество людей, подхвативших убийственный китайский коронавирус COVID-19, превысило отметку в 100 тысяч человек.

За сутки в 85 регионах РФ заразу диагностировали у 7 тысяч 99 человек, и после этого общее число заболевших составило 106 тысяч 498 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По его данным, за прошедшие сутки выздоровели 1 тысяча 333 человека, а скончался 101 человек. В штабе добавили, что в РФ всего от коронавируса умерли 1 тысяча 73 человека, а побороли заразу 11 619 человек.

Напомним, коронавирус в России уже ставил антирекорды. Страна заняла восьмое место в мире по количеству людей, которые подхватили вирус.

Ранее директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин прогнозировал, что пик коронавируса грозит России в середине мая.