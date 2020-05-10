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Коронавирус в России побил новый рекорд - за сутки 11 тысяч больных

10 мая 2020, 11:05

Число пациентов, которые вылечились от Covid-19, в России составляет 34 306.

коронавирус
Коронавирус в России побил новый рекорд / pixabay.com

Коронавирус 2020 быстрыми темпами вывел Россию в лидеры. По состоянию на утро 10 мая РФ находится на пятом месте по количеству случаев заражения – впереди Великобритания, Италия, Испания и США.

Коронавирус в России за последние сутки выявили у 11 012 человек, общее число случаев заражения составляет 209 668.  

Число пациентов, которые вылечились от Covid-19, в России составляет 34 306, за последние сутки вылечились 2390 человек.

Китайский коронавирус убил в России 1915 человек, за последние сутки умерли 88 человек с диагнозом Covid-19.

Лидером по количеству заражения является столица – коронавирус в Москве выявили у 109 740 человек, за последние сутки число заражений составило 5551.

Читайте такжеВ России назвали температуру воздуха, при которой коронавирус не опасенНапомним, ранее в Москве от коронавируса умер 42-летний майор ФСО Алексей Титов, который служил помощником дежурного комендатуры Кремля.

Как рассказал источник издания Медуза, Титов 22 апреля уехал домой в Подмосковье с легким недомоганием без температуры.

По его словам, на протяжении двух дней — 26 и 27 апреля — Титов пытался вызвать "скорую" по московскому единому номеру вызова экстренных служб 112, но ему отказывали под предлогом недостаточно острых симптомов.

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