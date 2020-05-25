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Коронавирус упорно штурмует Россию: в стране опять тысячи случаев заражения

25 мая 2020, 11:17

За последние сутки в РФ зафиксировали более 8 000 случаев заболевания коронавирусом.

коронавирус
Коронавирус атакует Россию / Фото pixabay.com

Коронавирус 2020 не дает покоя России - по количеству случаев заражения страна опять приблизилась к второму месту, где совершенно неожиданно оказалась Бразилия – в стране зафиксировали 365 тысяч случаев заражения.

По состоянию на утро понедельника, 25 мая, коронавирус в России выявили у 353 427 человек – за 24 часа зафиксировали +8 946 случаев заболевания в 83 регионах.

Число пациентов, которые вылечились от Covid-19, в России составляет 118 798, за последние сутки вылечились 5499 человек.

Коронавирус убил в России 3633 человек, за последние сутки скончались 92 человека с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Коронавирус вывел РФ в лидеры / скриншот worldometers.info/coronavirus

Число зараженных коронавирусом в Москве за сутки возросло на 2560 человек. Обще число теперь составляет 166 473 человека.

В столице наибольший прирост инфицированных. На втором месте идет Подмосковье (831 человек), а на третьем Санкт-Петербург (374).

Читайте такжеCovid-19 показал слабость Путина и России - Washington PostНапомним, ранее издание Financial Times сообщило, что Россия занизила смертность от коронавируса.

Издание провело собственный анализ, и пришло к выводу, что в России в апреле официально не учли 1 444 летальных исхода "сверх нормального уровня смертности".

Таким образом жертв коронавируса в России на 72% больше, чем указано в официальных данных.

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