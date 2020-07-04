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Коронавирус в России побил "кровавый" антирекорд

Всего в РФ с начала пандемии выявили 673 564 больных COVID-19.

4 июля 2020, 13:15

коронавирус,пробирки
Коронавирус в России побил антирекорд / Reuters

Коронавирус в России побил новый кровавый антирекорд - с начала эпидемии в стране скончались 10 011 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. За последние 24 часа в Российской Федерации выявили 6623 новых случая заражения COVID-19.

Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

По информации, всего в России с начала пандемии выявили 673 564 больных коронавирусом.

В российских регионах наибольшее количество новых случаев заболевания зарегистрировали в Москве – 680; 275 - в Московской области, 273 - в Ханты-Мансийском АО, 271 - в Петербурге, 268 - в Свердловской, 235 - в Иркутской, 225 - в Нижегородской областях.

За прошедшие сутки в России умерли 167 пациентов. Выздоровели 8954 человека, всего с начала эпидемии – 446 127.

Читайте такжеВ России нашли мешки с кровью и документами умерших от COVID-19Напомним, ранее сообщалось, российские власти систематически занижают число смертей от коронавируса, используя для этого различные трюки, в том числе записывая умерших от COVID-19 в статьи летальных исходов по другим причинам. Об этом заявил бывший советник президента РФ по экономике, старший научный сотрудник Института Катона Андрей Илларионов.

По официальным данным, в апреле в Москве зафиксировали 639 смертей от COVID-19. При этом общая избыточная смертность в этом месяце по сравнению с апрелем 2019 года увеличилась на 1841 человека.

По его словам, если анализировать статистику по регионам России, то там ситуация гораздо хуже.

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