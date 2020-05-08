Россия уже на пятом месте: коронавирус нашли еще у более 10 тысяч россиян

В России 1723 человека скончались от коронавируса / pixabay.com

Коронавирус 2020 в последнее время свирепо атакует Россию. В то же время вирусологи говорят, что за последние пять дней увеличение числа заразившихся в РФ напрямую связано с ростом количества тестов на коронавирус. Кроме того, как говорят российские медики, большинство случаев коронавируса бессимптомные.

За последние сутки коронавирус в России выявили у 10 699 человек, общее число случаев заражения по состоянию на 8 мая составляет 187 859. Страна находится на пятом месте в мире по количеству случаев заражения – впереди Великобритания (206 715 случаев заражения), Италия (215 858 случаев заражения), Испания (256 855 случаев заражения) и США ( 1 292 879 случаев заражения).

Китайский коронавирус убил в России 1723 человека, за последние сутки скончались 98 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

От болезни COVID-19 вылечились 26 608 жителей России.

Больше всего случаев заражения в России обнаружили в столице – коронавирус в Москве за последние сутки нашли у 5 846 человек. Общее число заболевших коронавирусом в Москве по состоянию на 8 мая достигло 98 522.

Также стало известно, что в реанимации больницы в Коммунарке находятся 55 пациентов, в том числе 33 на ИВЛ. Об этом сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.

Всего сейчас на лечении в инфекционной клинике находятся 375 человек, у 76% из них подтверждён диагноз COVID-19.

Читайте такжеМосква "откусила" половину коронавирусного пирога в России: свежая статистикаНапомним, ранее сообщалось, низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что врачи вовремя выявляют заражения, благодаря чему удается оперативно начать лечение, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

По ее словам, под смертностью подразумевается соотношение числа умерших от COVID-19 к средней численности населения. В России этот показатель равен 5,5 случая на миллион человек, сказала специалист.