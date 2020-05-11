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Россия вошла в тройку лидеров по количеству больных коронавирусом

11 мая 2020, 11:40

Число пациентов, которые вылечились от Covid-19, в России составляет 39 801.

коронавирус
Россия в числе лидеров по количеству больных коронавирусом / pixabay.com

Коронавирус вывел Россию в тройку лидеров – за последнее сутки страна обогнала Великобританию и Италию по количеству случаев заражения. По состоянию на утро 11 мая коронавирус в России выявили у 221 344 человек – за 24 часа зафиксировали +11 656 случаев заболевания в 84 регионах.

Число пациентов, которые вылечились от Covid-19, в России составляет 39 801, за последние сутки вылечились 5495 человек.

Коронавирус 2020 убил в России 2009 человек, за последние сутки скончались 94 человека с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Коронавирус в России - статистика на 11 мая / скриншот worldometers.info/coronavirus

Коронавирус в Москве выявили у 115 909 человек, за последние сутки число заражений возросло на 6169.

Читайте такжеВ России назвали температуру воздуха, при которой коронавирус не опасенНапомним, ранее на севере Москвы вспыхнула больница, предназначенная для пациентов с коронавирусом.

В МЧС России заявили об одной смерти во время пожара.

По информации, причиной пожара стало воспламенение личных вещей.

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