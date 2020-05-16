Испания, подвинься: коронавирус подтянул Россию к новому рекорду

Коронавирус подтянул Россию к новому рекорду / pixabay.com

Коронавирус практически вывел Россию в двойку лидеров по количеству случаев заражения – за последнее сутки страна приблизилась впритык к Испании, где зарегистрировали 274 367 случаев заражения.

Так вот, по состоянию на утро субботы 16 мая коронавирус в России выявили у 272 043 человек – за 24 часа зафиксировали +9 200 случаев заболевания в 85 регионах.

Число пациентов, которые вылечились от Covid-19, в России составляет 63 166, за последние сутки вылечились 4940 человек.

Коронавирус 2020 убил в России 2537 человек, за последние сутки скончались 119 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Коронавирус в России статистика на 16 мая / скриншот worldometers.info/coronavirus

Число выявленных в Москве за сутки случаев заражения коронавирусом стало самым низким с 30 апреля - за последние 24 часа зафиксировано 3505 больных.

Таким образом четвертый день подряд число новых выявленных случаев COVID-19 в Москве составило меньше 5 тысяч человек. Всего коронавирус в Москве выявили у 138 969 человек.

Читайте такжеВ России в разгар пандемии Covid-19 сворачивают карантинНапомним, ранее издание Financial Times сообщило, что Россия занизила смертность от коронавируса.

Издание провело собственный анализ, и пришло к выводу, что в России в апреле официально не учли 1 444 летальных исхода "сверх нормального уровня смертности".

Таким образом жертв коронавируса в России на 72% больше, чем указано в официальных данных.