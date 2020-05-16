УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Испания, подвинься: коронавирус подтянул Россию к новому рекорду

16 мая 2020, 11:36

Число выявленных в Москве за сутки случаев заражения коронавирусом стало самым низким с 30 апреля.

коронавирус
Коронавирус подтянул Россию к новому рекорду / pixabay.com

Коронавирус практически вывел Россию в двойку лидеров по количеству случаев заражения – за последнее сутки страна приблизилась впритык к Испании, где зарегистрировали 274 367 случаев заражения.

Так вот, по состоянию на утро субботы 16 мая коронавирус в России выявили у 272 043 человек – за 24 часа зафиксировали +9 200 случаев заболевания в 85 регионах.

Число пациентов, которые вылечились от Covid-19, в России составляет 63 166, за последние сутки вылечились 4940 человек.

Коронавирус 2020 убил в России 2537 человек, за последние сутки скончались 119 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Коронавирус в России статистика на 16 мая / скриншот worldometers.info/coronavirus

Число выявленных в Москве за сутки случаев заражения коронавирусом стало самым низким с 30 апреля - за последние 24 часа зафиксировано 3505 больных.

Таким образом четвертый день подряд число новых выявленных случаев COVID-19 в Москве составило меньше 5 тысяч человек. Всего коронавирус в Москве выявили у 138 969 человек.

Читайте такжеВ России в разгар пандемии Covid-19 сворачивают карантинНапомним, ранее издание Financial Times сообщило, что Россия занизила смертность от коронавируса.

Издание провело собственный анализ, и пришло к выводу, что в России в апреле официально не учли 1 444 летальных исхода "сверх нормального уровня смертности".

Таким образом жертв коронавируса в России на 72% больше, чем указано в официальных данных.

коронавирус коронавирус в России коронавирус статистика новости России коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Испания, подвинься: коронавирус подтянул Россию к новому рекорду». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:36
Испания, подвинься: коронавирус подтянул Россию к новому рекорду
11:32
COVID-19 может проявиться новой болезнью через много лет – ученые
11:12
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 16 мая
10:53
Кабмин официально смягчил условия пребывания на улице Видео
10:52
Почему нет мира на Донбассе мнение
10:30
Маки на ногтях – модный красный маникюр с маками и разные руки: фото Фото
10:23
Италия открoет границы после пандемии COVID-19: названа дата
10:20
Нардепа Дубинского не пустили на прямой эфир Савика Шустера Видео
09:44
Саакашвили сходу объявил войну МВФ мнение
09:34
Врач назвал первые симптомы COVID-19 тяжелой формы Видео
09:27
Коронавирус в Украине: уже четвертый день подряд растет число новых заражений
09:20
В моду на лето вернулись элегантные шорты из 1940-х: фото Фото
09:05
Инфекционист рассказал, как переносят COVID-19 дети и почему карантин нужно отменять Видео
08:59
Коронавирус у собак: ученые предупредили о потенциальной опасности
08:57
Гороскоп на 16 мая всех знаков Зодиака: "красные линии" и перемены Видео
08:32
Почему Зеленский и Путин никогда не договорятся по Донбассу мнение
08:16
Массовое тестирование украинцев на COVID-19: в МОЗ назвали условия
07:45
Охрана вытолкала Панкову со склада - как прошел новый выпуск Ревизор Карантин Видео
07:10
Самая вкусная и творожная запеканка - рецепт от звезды Первых Ласточек
06:55
Как запрет российских сайтов в Украине может создать "информационные евробляхи" мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять