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Дышит в спину США: коронавирус вывел Россию на новый пьедестал

17 мая 2020, 11:17

За последние сутки скончались 94 жителя РФ с подтвержденным диагнозом Covid-19.

коронавирус
Коронавирус в России убил 2631 человека / pixabay,com

Коронавирус быстрыми темпами вывел Россию в лидеры по количеству случаев заражения – за последнее сутки страна обогнала Испанию и начала дышать в спину фавориту COVID-19 - США, где заболели 1 507 000 человек.

По состоянию на утро воскресенья, 17 мая, коронавирус в России выявили у 281 752 человек – за 24 часа зафиксировали +9 709 случаев заболевания в 85 регионах.

Число пациентов, которые вылечились от Covid-19, в России составляет 67 373, за последние сутки вылечились 4207 человек.

Коронавирус убил в России 2631 человека, за последние сутки скончались 94 человека с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Число инфицированных новым коронавирусом в Москве превысило 140 тысяч человек. За сутки заболели 3855 человек.

Коронавирус в мире - статистика на 17 мая / скриншот worldometers.info

Читайте такжеКоронавирус в Украине взял новую высоту – за сутки заразились более 400 человекНапомним, ранее издание Financial Times сообщило, что Россия занизила смертность от коронавируса.

Издание провело собственный анализ, и пришло к выводу, что в России в апреле официально не учли 1 444 летальных исхода "сверх нормального уровня смертности".

Таким образом жертв коронавируса в России на 72% больше, чем указано в официальных данных.

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