Скоро обгонит Китай: коронавирус вцепился в Россию и тянет ее в лидеры

Коронавирус тянет Россию в лидеры / pixabay.com

Коронавирус в России по состоянию на 25 апреля выявили у колоссального числа человек - 74 500. Таким образом по количеству случаев заражения РФ находится на 10-м месте в мире и быстрыми темпами летит прямо в пасть уханьской заразе. Кроме того, статистика заболеваний гласит о том, что Россия уже догоняет Китай.

За минувшие сутки в России китайский коронавирус выявили у 5966 человек.

Наибольшее количество заражённых коронавирусом за последние сутки зарегистрировано в Москве — 2612 положительных тестов. Кроме того, в пятёрку регионов вошли Московская область, Санкт-Петербург, Мурманская область и Дагестан.

Вырвались из лап ужасной болезни 6250 человек. Скончалось за сутки 66 человек, что увеличило число жертв эпидемии в стране до 681.

Заболел депутат

Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников заявил, что он госпитализирован с двусторонней пневмонией.

Анализ на коронавирус 2020 у депутата оказался положительным. Калашников отметил, что его заразил водитель.

Умерли врачи

В Санкт-Петербурге скончался анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными пациентами.

Также губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в регионе скончался медработник, который оказывал помощь заболевшим коронавирусом.

"Спасая чужие жизни, человек отдал свою", - отметил Владимиров в соцсети.

Читайте такжеНазван главный виновник возникновения пандемии коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, по состоянию на утро 25 апреля в мире коронавирус Ковид-19 убил 197 254 человек.

Всего в мире выявили 2 830 000 случаев заражения китайским коронавирусом.

799 000 человек вылечились от уханьской заразы.