УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Завтра Россия обгонит Китай: коронавирус начал эскалацию в Москве

26 апреля 2020, 14:36

Всего по состоянию на 26 апреля в РФ зарегистрировали 80 949 заболевших.

коронавирус
Коронавирус в России нашли у более 80 тысяч человек / pixabay.com

Коронавирус 2020 увидел для себя в России большой потенциал, поэтому активно прописуется во всех регионах огромной страны. В то же время лидером по количеству случаев заражения стала столица – коронавирус в Москве по состоянию на 26 апреля выявили у 42 480 человек.

Отметим, за последние сутки в Москве зафиксировали +2971 новых случая заражения вирусом под названием Ковид-19.

За сутки коронавирус в России выявили у 6 361 человека. Всего по состоянию на 26 апреля в РФ зарегистрировали 80 949 заболевших.

Также стало известно, что в России за последние сутки от китайского заразы умерли 66 пациентов. Всего китайский коронавирус убил в России 747 человек.

Отметим, в настоящее время РФ находится на 10 месте в мире по количеству случаев заражения - впереди нее находится Китай, где официально зафиксировали 82 827 случаев Ковида. Таким образом, учитывая темпы, Россия завтра обгонит Китай и окажется на 9-м месте.

Читайте такжеКоронавирус на столе не живет: назван главный способ заражения Ковид-19Напомним, ранее сообщалось, по состоянию на утро воскресенья, 26 апреля, в Украине официально обнаружили +492 новых случая заражения уханьской заразой.

Коронавирус убил в Украине 209 человек. Вырвались из лап опасной болезни Ковид-19 - 840 человек. Всего в Украине официально выявили 8617 случаев коронавируса.

коронавирус коронавирус в России новости России китайский коронавирус коронавирус статистика
Сейчас вы просматриваете новость «Завтра Россия обгонит Китай: коронавирус начал эскалацию в Москве». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:36
Завтра Россия обгонит Китай: коронавирус начал эскалацию в Москве
14:04
Писатель рассказал, чего Путин параноидально боится Видео
13:45
Корабль для достройки Северного потока-2 запутал следы и возвращается на Дальний Восток Видео
13:25
Маникюр весна 2020 новинки: бабочки на ногтях и маникюр фуксия - фото Фото
13:20
Чернобыль 2 серия - где смотреть онлайн с украинским переводом Видео
13:13
Гороскоп на май 2020 года: какие дела нельзя начинать
13:06
Коронавирус поставил на уши Черновицкое СИЗО: произошел бунт
12:32
"Уничтожены боевые машины и боевики": Штирлиц раскрыл новые потери противника
12:10
Чернобыль 1 серия - где смотреть онлайн с украинским переводом Видео
11:45
Ким Чен Ына не показывают людям: эксперт назвал причину Видео
11:27
Гороскоп на завтра: открытие дара и смертельная опасность Видео
11:05
В Италии не хотят видеть туристов: когда откроют границы Видео
11:00
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 8 выпуск 24-04-2020 Видео
10:16
"Более +20 и гроза": когда Киеву светят погодные сюрпризы Видео
10:13
Стало известно, почему Ким Чен Ын "перешел в вегетативное состояние" Видео
09:57
Саакашвили - бомба для Зеленского мнение
09:40
"Важные посты и гениальные дети": астролог назвал "удачников" мая
09:20
Коронавирус в Украине набедокурил: заразу подхватили полтысячи человек за сутки Видео
09:00
Вспышка коронавируса в Мариуполе: у кого нашли заразу Видео
08:42
Заболеть коронавирусом легкой формы: врач рассказал о последствиях Видео
08:40
Что означает увольнение Нефедова и Верланова для Зеленского мнение Видео
08:23
Гороскоп на 26 апреля: прекрасное знакомство и вирусная угроза Видео
08:04
На фоне слухов о смерти Ким Чен Ына в КНДР рассказали о его активности
07:25
Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 26 апреля Видео
06:53
В отношениях с Лукашенко Путин пробил новое дно мнение
06:34
Новые модели iPhone от Apple отложили из-за коронавируса
06:12
Игроки в Call of Duty: Warzone смогут попробовать мультиплеер Modern Warfare бесплатно
05:45
Модные короткие стрижки для круглого лица 2020 - фото Фото
05:32
Какой тест на коронавирус самый точный: врач дала ответ
05:03
Медики рассказали, какой вред организму может нанести постоянный секс
03:55
Создатель Поезда в Пусан снимает сериал о зомби для Netflix
03:21
Ученые рассказали, сколько пациентов с Covid-19 не выживают на ИВЛ - Bloomberg
02:47
Салат с редисом и бананами: простой необычный рецепт Видео
02:04
Защитить, не навредив: врач рассказала, как выбрать перчатки на время карантина
01:42
Ученые выяснили, в каком возрасте женщинам сильно хочется секcа
01:16
Аналитик спрогнозировал новый курс доллара в Украине до конца апреля
00:48
Поселяется в организме навсегда: одессит уже полтора месяца болеет COVID-19
00:19
Какой сегодня праздник: Красная горка 2020 Видео
25 апреля, суббота
23:57
Под Одессой семейный врач "наградил" китайской хворью более 30 медиков
23:27
Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 25 апреля Видео
22:54
Комаровский поведал о шансах алкоголиков и наркоманов подцепить коронавирус
22:20
Ураган на Закарпатье посрывал крыши: жуткие фото
22:12
"Мог умереть": всплыли подробности загадочного исчезновения Ким Чен Ына
22:10
Блондинка-порнозвезда пошло и похабно изогнулась на откровенных фото Фото
21:47
Серьезный бизнес: в Киеве накрыли клинику, продававшую младенцев за границу
21:41
ВОЗ предупредила о главном недостатке быстрых тестов на коронавирус
21:09
В РФ требовавший "отдать" Харьков и Одессу депутат подцепил коронавирус
21:01
В Киевской области жуткий пожар накрыл дачный поселок - фото
20:32
Быть или не быть: в Минобразования рассказали о выпускных вечерах
20:05
Эксперт объяснил, почему корабль для достройки Северного потока-2 запутывает курс
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять