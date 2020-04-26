Завтра Россия обгонит Китай: коронавирус начал эскалацию в Москве

Коронавирус в России нашли у более 80 тысяч человек / pixabay.com

Коронавирус 2020 увидел для себя в России большой потенциал, поэтому активно прописуется во всех регионах огромной страны. В то же время лидером по количеству случаев заражения стала столица – коронавирус в Москве по состоянию на 26 апреля выявили у 42 480 человек.

Отметим, за последние сутки в Москве зафиксировали +2971 новых случая заражения вирусом под названием Ковид-19.

За сутки коронавирус в России выявили у 6 361 человека. Всего по состоянию на 26 апреля в РФ зарегистрировали 80 949 заболевших.

Также стало известно, что в России за последние сутки от китайского заразы умерли 66 пациентов. Всего китайский коронавирус убил в России 747 человек.

Отметим, в настоящее время РФ находится на 10 месте в мире по количеству случаев заражения - впереди нее находится Китай, где официально зафиксировали 82 827 случаев Ковида. Таким образом, учитывая темпы, Россия завтра обгонит Китай и окажется на 9-м месте.

Читайте такжеКоронавирус на столе не живет: назван главный способ заражения Ковид-19Напомним, ранее сообщалось, по состоянию на утро воскресенья, 26 апреля, в Украине официально обнаружили +492 новых случая заражения уханьской заразой.

Коронавирус убил в Украине 209 человек. Вырвались из лап опасной болезни Ковид-19 - 840 человек. Всего в Украине официально выявили 8617 случаев коронавируса.