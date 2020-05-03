Россия провалилась в бездну коронавируса: число больных катастрофически возросло

Коронавирус убил в России 1280 человек / pixabay.com

Коронавирус 2020 разгулялся по России на славу. Огромная страна стала задыхаться от уханьской заразы, которая распространяется очень быстро. Лидером по количеству случаев заражения стала столица – коронавирус в Москве по состоянию на 3 мая выявили у 68 606 человек.

Отметим, за последние сутки в Москве зафиксировали +5948 новых случаев заражения Ковидом.

За сутки коронавирус в России выявили у 10 633 человек.

Всего по состоянию на 3 мая в РФ официально зарегистрировали 134 687 случаев заражения коронавирусом.

Также стало известно, что в России за последние сутки от китайского заразы умерли 57 пациентов. Всего китайский коронавирус убил в России 1280 человек.

Отметим, в настоящее время Россия находится на 7 месте в мире по количеству случаев заражения – сегодня она обогнала в рейтинге Турцию.

Читайте такжеКоронавирус можно узнать по рукам: новые симптомы Ковида выявили ученыеНапомним, ранее сообщалось, по состоянию на субботу, 2 мая, смертоносный китайский коронавирус в России пересек психологическую отметку – в стране заразились более 120 тысяч человек.

В РФ за сутки вирус в 83 регионах диагностировали у 9 тысяч 623 человек, и после этого общее количество инфицированных в 85 регионах составило 124 тысячи 54 человека.