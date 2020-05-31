Коронавирус в России взял очередную высоту: в стране более 400 тысяч больных

Коронавирус в России взял новую высоту / pixabay.com

Коронавирус 2020 подтянул Россию к очередному антирекорду – в стране выявили более 400 тысяч случаев заражения. Больше больных коронавирусом только в Бразилии – почти 500 тысяч, и США – 1 миллион 816 тысяч.

Коронавирус в России по состоянию на утро воскресенья, 31 мая, выявили у 405 843 человек – за 24 часа зафиксировали +9 268 случаев заболевания.

Число пациентов, которые вылечились от Covid-19, в России составляет 171 883, за последние сутки выздоровели 4414 человек.

Коронавирус убил в России 3693 человека, за последние сутки скончались 138 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Число зараженных коронавирусом в Москве за сутки возросло на 2595 человек. Всего в столице России выявили 180 791 случай заражения.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 31 маяНапомним, ранее в России государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" при Роспотребнадзоре разработал вакцину от коронавируса, сообщил гендиректор центра Ринат Максютов.

По его словам, эту вакцину можно будет закапать в нос.

Начало клинических испытаний запланировано на конец июня, завершение — на сентябрь.