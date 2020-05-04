Россия вошла в "большую семерку": коронавирус "хватает" по 10 тысяч россиян за сутки

Коронавирус заражает по 10 тысяч россиян за сутки / Reuters

Коронавирус 2020 решил вывести Россию в лидеры. По состоянию на 4 мая РФ вошла в "большую семерку" стран по количеству случаев заражения – впереди Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания и США.

Коронавирус в России за последние сутки выявили у 10 581 человека, общее число случаев заражения составляет 145 268.

Число пациентов, которые вырвались из лап Ковида, в России составляет 18 095.

Китайский коронавирус убил в России 1356 человек, за последние сутки умерли 76 человек с Ковидом.

Лидером по количеству заражения является столица – коронавирус в Москве за последние сутки нашли у 5795 человек, общее число зараженных превысило 74 000.

Читайте такжеЗаболеть коронавирусом опять: ВОЗ нашла причину повторного заражения КовидомНапомним, ранее в России Нацгвардия выпустила в небо вертолеты и беспилотники, чтобы усилить контроль за соблюдением карантина. Такое кардинальное решение президента РФ Владимира Путина связано с тем, что 3 мая в России зафиксирован рекорд по количеству заражений коронавирусом.

По официальным данным, число смертей возросло на 58 до 1280. За последние 24 часа было зарегистрировано 10 633 новых случая заболевания, в результате чего общее число таких случаев достигло 134 687.