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Москва "откусила" половину коронавирусного пирога в России: свежая статистика

5 мая 2020, 11:11

Всего 19 865 жителей России вырвались из лап опасной болезни Ковид-19.

коронавирус
Коронавирус в России выявили у более 155 000 человек / pixabay,com

Коронавирус 2020 нападает на россиян, и ежедневный шаг заразы по огромной стране составляет в среднем 10 тысяч человек. За последние сутки коронавирус в России выявили у 10 102 человек, общее число случаев заражения по состоянию на 5 мая составляет 155 370.

Согласно общей статистике коронавируса в мире, Россия почти догнала Германию, в которой зарегистрировали 166 000 случаев заражения.

Китайский коронавирус убил в России 1451 человека, за последние сутки умерли 95 человек с Ковидом.

Всего 19 865 жителей России вырвались из лап опасной болезни Ковид-19.

Лидером по количеству случаев заражения в России является столица – коронавирус в Москве за последние сутки нашли у 5 795 человек. Общее число заболевших Ковидом достигло 74 401. Таким образом Москва "откусила" половину коронавирусного пирога в России.

Коронавирус в России и мире - статистика на 5 мая / скриншот worldometers.info

Читайте такжеРоссия пыталась украсть у Великобритании данные о вакцине от Ковида - СМИНапомним, ранее сообщалось, низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что врачи вовремя выявляют заражения, благодаря чему удается оперативно начать лечение, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

По ее словам, под смертностью подразумевается соотношение числа умерших от COVID-19 к средней численности населения. В России этот показатель равен 5,5 случая на миллион человек, сказала специалист.

Эксперт отметила, что показатель растет медленнее в сравнении с другими странами Европы.

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