Коронавирус в России: за сутки умерло рекордное количество людей

В России из-за Covid-19 умерло рекордное количество людей / Reuters

В Российской Федерации за прошедшие сутки, в субботу, 23 мая, китайский коронавирус Covid-19 убил рекордное количество людей – скончались 153 человека, больше всего людей умерло в Москве – 59.

В РФ общее количество жертв вируса теперь составляет 3 тысячи 451 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По его данным, на протяжении суток в стране Covid-19 диагностировали у 8 тысяч 599 человек, а выздоровели 5 тысяч 363 человека.

Коронавирус в России – статистика по состоянию на 24 мая:

Общее количество зараженных – 344 тысячи 481 человек;

Общее количество выздоровевших – 113 тысяч 299 человек.

Напомним, 22 мая стало известно, что в России из-за коронавируса умерли 150 человек, это был новый антирекорд.

В рейтинге стран, в которых обнаружено больше всего случаев заражения коронавирусом, РФ занимает третье место – второе досталось Бразилии, а первое занимают США.