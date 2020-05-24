УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в России: за сутки умерло рекордное количество людей

24 мая 2020, 13:52

Вирус в РФ за сутки диагностировали у более 8 тысяч человек.

В РФ из-за Covid-19 умерло рекордное количество людей – Коронавирус в России статистика
В России из-за Covid-19 умерло рекордное количество людей / Reuters

В Российской Федерации за прошедшие сутки, в субботу, 23 мая, китайский коронавирус Covid-19 убил рекордное количество людей – скончались 153 человека, больше всего людей умерло в Москве – 59.

В РФ общее количество жертв вируса теперь составляет 3 тысячи 451 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По его данным, на протяжении суток в стране Covid-19 диагностировали у 8 тысяч 599 человек, а выздоровели 5 тысяч 363 человека.

Коронавирус в России – статистика по состоянию на 24 мая:

  • Общее количество зараженных – 344 тысячи 481 человек;
  • Общее количество выздоровевших – 113 тысяч 299 человек.

Напомним, 22 мая стало известно, что в России из-за коронавируса умерли 150 человек, это был новый антирекорд.

В рейтинге стран, в которых обнаружено больше всего случаев заражения коронавирусом, РФ занимает третье место – второе досталось Бразилии, а первое занимают США.

коронавирус в России коронавирус новости новости России
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в России: за сутки умерло рекордное количество людей». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:30
Ограничения останутся: что ждет украинцев после полной отмены карантина
13:59
Опубликованы новые кадры с места гибели нардепа Давыденко: фото 18+ Фото Видео
13:52
Коронавирус в России: за сутки умерло рекордное количество людей
13:25
Лето откладывается: Украину накроет новое похолодание – синоптик Видео
12:58
Бывшего нардепа-"тушку" назвали виновником смертельного ДТП
12:57
Коронавирус в Украине и мире: сколько больных и жертв на 24 мая Видео
12:39
Гороскоп на 25 мая для всех знаков Зодиака: новая опора, признание и удары в спину Видео
12:17
В Минздраве рассказали, когда разрешат открыть фуд-корты в ТРЦ Видео
11:42
Трамп решил подмять мир под себя мнение
11:40
Какие регионы Украины не готовы к смягчению карантина: подробная статистика
11:00
Коронавирус в Киеве: назван самый "грязный" район
10:49
Разрушительная стихия: ученые предупредили об ураганах и штормах с циклонами Видео
10:29
"Нужна команда": Притула ответил на вопрос об участии в выборах мэра Киева
09:50
Не пеняйте на зеркало мнение
09:45
"Крещатик – как кладбище": в Сети возмущены новым озеленением Киева
09:12
Загадка гибели нардепа Давыденко: эксперты указали на странные детали Видео
09:00
Коронавирус в Украине подбирается к новому антирекорду Видео
08:47
Возвращение Яценюка: кем могут назначить бывшего премьера
08:32
Гороскоп на 24 мая для всех знаков Зодиака: скачок удачливости и прибыль Видео
08:22
Второй год Зеленского: почему теперь ему мало "не скурвиться" мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять