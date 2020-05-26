Коронавирус в России снова убил рекордное число людей за сутки

За сутки в РФ подтверждены 8 915 новых случаев коронавирусной инфекции / Reuters

Коронавирус в России за последние сутки забрал жизни 174 человек. Таким образом, в стране был поставлен новый антирекорд по числу смертей от СOVID-19 за один день.

Как сообщает оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом, за весь период в России от коронавируса скончались 3 807 человек.

За последние сутки в России подтверждены 8 915 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах, из них 3668 случаев (41,1%) – у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В общем, в стране зафиксировали 362 342 заболевших в 85 регионах.

Стоит отметить, что РФ включает в свою статистику и аннексированный Крым.

Скриншот / стопкоронавирус.рф

Коронавирус в России 26 мая / gisanddata.maps.arcgis.com

Как сообщал Главред, по состоянию на утро понедельника, 26 мая, в мире был зарегистрирован 5 495 061 случай заражения коронавирусом. При этом 346 232 человека стали жертвами коронавирусной инфекции.

В Топ-3 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19 входят США, Бразилия и Россия.